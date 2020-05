Fabio Caressa, urla e insulti contro la figlia Matilde, tutta colpa de Le Iene

Fabio Caressa è una furia in tv. Imbestialito urla contro la figlia Matilde e la riempie di insulti. Tutta compa de Le Iene che, con la complicità della sua primogenita e del fidanzatino Jacopo, architettano per il conduttore e telecronista sportivo di Sky un terribile scherzo. Nicolò De Devitiis è davvero diabolico. il 53enne ci casca in pieno. La figlia, che il prossimo settembre compirà 18 ann, lo induce a credere di aver filmato la sua professoressa di filosofia mentre amoreggia con l’amante: il motivo? Semplice: ricattarla per avere buoni voti a scuola nella sua materia.

L’adolescente convince il padre di aver filmato di nascosto l’insegnante mentre consumava un rapporto intimo con un altro uomo dopo che la donna aveva lasciato la webcam del pc accesa al termine di un’interrogazione ‘online’. La finta docente racconta a Caressa l’accaduto, il giornalista sbotta e va su tutte le furie. Sfoga senza freni la rabbia con Matilde.

“Deficiente, idiota, coglio*a. Siamo delle persone rispettabili, ora ti prendi una denuncia penale. Deficiente”, grida. Costernata anche la mamma, Benedetta Parodi, incredula per l’accaduto. “E’ una cosa penale, adesso c’abbiamo un processo. Tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Certo che sporge denuncia: danni materiali e morali. Adiamo in galera!”, urla ancora Fabio Caressa.

Seguono attimi di terrore, il conosciutissimo volto di Sky non sa che pesci prendere, ma alla fine la figlia Matilde gli svela la verità: è solo una burla. E non è certo la prima. La ragazza aveva già fatto imbestialire la madre tempo fa, sempre complice de Le Iene, quando le aveva fatto credere di essere innamorata di un uomo adulto…

“Lo scherzo era rivolto a Fabio, ma visto che non lo sapevo, in realtà l’ho subito anch’io con tutta l’ansia della situazione”, commenta la Parodi nelle sue IG Stories. E aggiunge: “Non pensavo mai che mia figlia avrebbe potuto fare una cosa del genere. Matilde ha dato una grande prova d’attrice. Ha persino pianto. Ci siamo cascati con tutte le scarpe mentre il resto della famiglia sghignazzava”. Poi lancia una sfida proprio a Le Iene: “Forse adesso potremmo pensare insieme uno scherzo ai danni di Matilde, ma dobbiamo aspettare un po’ e bisogna architettarlo bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2020.