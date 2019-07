L'avventura di Fabio Colloricchio a "Supervivientes" è terminata giovedì 18 luglio. L'ex tronista di "Uomini e Donne" è arrivato fino in finale ma non ha vinto la versione spagnola dell'"Isola dei Famosi" in onda su Telecinco. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il cantante Omar Montes. Fabio, però, ha ricevuto un bellissima sopresa. Il programma spagnolo gli ha regalato l'amore.

Fabio Colloricchio grazie al reality-show è riuscito a conquistatare il pubblico spagnolo e ha anche trovato l'amore. Durante "Supervivientes", infatti, ha conosciuto Violeta Mangrinan, ex tronista spagnola, che per lui ha lasciato il fidanzato Julen, conosciuto proprio durante la versione iberica di "Uomini e Donne".

Fabio e Violeta non sono arrivati insieme in finale. La ragazza è stata eliminata prima dal gioco ma anche lontana dalle telecamere ha difeso Colloricchio e lo ha aspettato fino alla fine. I due si sono riabbracciati proprio durante l'ultima puntata di "Supervivientes" ed ora sono pronti a vivere la loro storia d'amore lontani dalle telecamere.

Fabio non ha vinto il programma ma può dirsi comunque soddisfatto. L'ex tronista 29enne ha un nuovo amore dopo la fine della lunga e travagliata relazione con l'ex corteggiatrice Nicole Mazzocato. Quest'ultima di recente ha dichiarato di non aver gradito alcune esternazioni fatte dall'ex fidanzato durante proprio "Supervivientes" e ha minacciato di ricorrere alle vie legali.







.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 19/7/2019.