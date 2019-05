Fabio Colloricchio è sempre più protagonista a “Supervivientes”, l’Isola dei Famosi spagnola. Non solo dà scandalo con la sua relazione caldissima e alla luce del sole in tutti i sensi con Violeta Mangrinan, ma non smette mai di prendere di mira a distanza l’ex Nicole Mazzocato, nonostante i due in teoria si siano lasciati in buoni rapporti. Stavolta non ha dubbi: l'attacca e dice che Nicole struccata non è niente di che. La 28enne, però, via social non rimane in silenzio ma replica…

Fabio Colloricchio a “Supervivientes” nei giorni scorsi ha etichettato gli anni passati con Nicole Mazzocato come “un inferno”. Ora non solo conferma di aver passato “una relazione tempestosa, un brutto momento”, ma si lascia pure andare a commenti estetici sull’ex fidanzata e l'attacca: “Nicole perde molto acqua e sapone, non è bella come quando si trucca”. Poi arriva il paragone. Fabio dice: “Violeta è molto più bella di Nicole“. Struccata definisce Nicole diversa.

Nicole Mazzocato replica a Fabio Colloricchio. Lui a "Supervivientes" l'attacca senza un reale motivo. Si fa vedere dai follower in primo piano struccata. Ha solo l’eyeliner e un po’ di matita. Non usa filtri nelle sue IG Stories. E fa notare come sia la stessa persona. Ironicamente ammette: “Beh, effettivamente sono molto diversa con o senza trucco…”. Fa capire quanto quel che dica Fabio risulti ridicolo, una serie interminabile di fandonie su di lei. E meno male che i due erano in ottimi rapporti…!