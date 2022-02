Fabio Colloricchio e la fidanzata genitori: Violeta è incinta, l'annuncio social

Fabio Colloricchio e la fidanzata sono raggianti, presto saranno genitori, Violeta Mangrinyan è incinta, l’annuncio arriva via social.

L’ex tronista di Uomini e Donne 31enne e la star della tv e del web spagnola 24enne sono in attesa del loro primo bebè. “Finalmente possiamo raccontarvi che fra 5 mesi saremo con una persona in più”, scrivono su entrambi i profili Instagram, accompagnano le loro parole con alcune foto in cui mostrano l’ecografia del bebè che la mora ha in grembo: è al quarto mese di gravidanza.

“Saremo genitori per la prima volta. Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (che non sono state poche) questa è senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felice coinvolgervi”, sottolinea la coppia.

Non rivelano ancora il sesso del loro bambino, Fabio e Violeta però sono euforici, al settimo cielo: “Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi passati, continuiamo in una nube di felicità, ci sentiamo davvero benedetti”.

L’ex compagno di Nicole Mazzocato e Violeta si sono conosciuti a Supervivientes nel 2019. Il loro amore non è stato senza ostacoli. Colloricchio aveva tradito la Mangrinyan con una sua amica. “So che ho sbagliato, è una cosa brutta e grave che ho fatto all’inizio di questa relazione, e l’unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l’avevamo già superata”, aveva raccontato lui in tv. La spagnola lo ha perdonato, da allora è arrivato l’annuncio delle nozze, ancora da celebrare, e ora quello della cicogna in volo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/2/2022.