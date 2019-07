Fabio Colloricchio, 29 anni, presenta la fidanzata Violeta Mangriñan, 25, ai fan italiani. L'ex tronista di "Uomini e Donne" finalmente pubblica su Instagram alcune stories in cui mette da parte lo spagnolo e parla in italiano.

"Faccio questa storia - esordisce Fabio Colloricchio - per dirvi che non mi sono dimenticato di voi. Ho fatto l''Isola dei Famosi' in Spagna. E' stato veramente forte, tre mesi di fame. Sono un po' barbuto, non so se mi riconoscete. Ho avuto la fortuna di incontrare una ragazza stupenda che è lei".

VIDEO

Violeta Mangriñan lo raggiunge e il ragazzo, rivolgendosi sempre ai fan, afferma: "Guardate che bella che è. Sono felicissimo. Ringrazio i tanti italiani che mi hanno seguito e mi hanno appoggiato. Grazie mille di cuore".

Nonostante in Spagna abbia trovato una nuova fidanzata, Fabio rivela: "Vivrò ancora in Italia. Starò un po' in Italia e un po' in Spagna".

Poi, sempre nelle stories, eccolo a cena Violeta Mangriñan. La coppia è andata a mangiare una pizza. Coloricchio esclama: "L'ultima cena prima di partire". Ora che "Supervivientes" è finito, l'ex di Nicole Mazzocato ha molti impegni che lo attendono, primo fra tutti il lancio del suo singolo, un pezzo regaetton.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 23/7/2019.