La querela alla fine è arrivata. Nicole Mazzocato lo aveva detto che sarebbe ricorsa alle vie legali dopo le dichiarazioni sul suo conto fatte dall'ex fidanzato Fabio Colloricchio e ora conferma di averlo fatto. L'ex volto di "Uomini e Donne" lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv.

La 28enne non ha lasciato correre. Colloricchio durante "Supervivientes", la versione spagnola dell'"Isola dei Famosi", ha raccontato particolari intimi della loro relazione. Ha detto che Nicole l'ha tradito. Non solo ha pure criticato il suo aspetto: "Struccata non è poi così bella", ha affermato.

Esternazioni quelle di Fabio che hanno mandato su tutte le furie Nicole: "Forse la situazione, l’essere in tv, lo ha portato a estremizzare le parole, ma resta il fatto che ha detto cose molto personali, appartenenti alla nostra intimità - ha dichiarato la Mazzocato - Mi ha deluso perché io non ero là, non potevo difendermi, così sono passata alle vie legali e l’ho querelato. Non ci si comporta così con una ex fidanzata e nemmeno con qualsiasi altra donna".

"La produzione del programma mi ha invitato per farmi ribattere ma non ci sono andata, altrimenti avrei mancato di rispetto a Thomas (Teffah, ndr), l’uomo che amo. Ora voglio pensare solo a lui e alla recitazione", ha aggiunto Nicole che dopo la querela vuole decisamente voltare pagina.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 8/8/2019.