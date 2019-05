Fabio Colloricchio, ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’, noto anche per la sua lunga relazione con Nicole Mazzocato, durata quattro anni e finita pochi mesi fa, è il protagonista di uno scandalo che si è consumato in queste ore in Spagna. Il bel 29enne di origini argentine è infatti tra i concorrenti del reality ‘Supervivientes’, la versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’, dove ha conosciuto una ragazza, Violeta Mangrinan, con cui ha intrapreso un flirt. Il punto è che i due si sono spinti davvero oltre.

Poche ore fa, durante una notte trascorsa insieme in riva al mare, l’attrazione ha avuto il sopravvento. Fabio e Violeta non sono riusciti a controllarsi e hanno perso ogni freno inibitorio. Nonostante fossero sotto l’occhio di molte telecamere hanno consumato la loro passione. Il video di quanto successo ha fatto subito il giro del web e dopo aver dato scandalo in Spagna sta iniziando ad avere una certa eco anche in Italia. Considerate le scene che vengono mandate in onda, e che difficilmente vedremmo nella versione italiana, non stupisce che lo show iberico raggiunga punte di share del 40%.

Violeta è un’ex tronista della versione spagnola di ‘Uomini e Donne’ e ha iniziato la sua avventura nel reality da fidanzata, salvo poi essere subito colpita dal fascino di Fabio e dimenticarsi del suo ragazzo. In molti, inclusa la conduttrice del programma, hanno anche paragonato la Managrinan alla stessa Nicole Mazzocato, con cui, a detta di molti, condividerebbe una certa somiglianza fisica.