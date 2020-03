Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan ritengono di aver contratto il Coronavirus. La coppia si trova a Madrid, la città in cui vive da circa un anno. Si tratta di una delle località più martoriate dal virus al mondo. Qui ci sono già stati migliaia di decessi e gli ospedali sono da giorni al collasso. I due quindi hanno deciso di non recarsi in pronto soccorso. Hanno infatti dei sintomi lievi e per questo non vogliono affollare le strutture sanitarie che, dicono, sono più utili a chi si trova ad affrontare gravi crisi respiratorie. “Non abbiamo usufruito del Sistema Sanitario perché altre persone ne hanno più bisogno”, hanno fatto sapere durante l’ultima puntata di ‘Supervivientes’, la versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’.

I due infatti si sono conosciuti proprio durante la loro partecipazione al reality (dove hanno dato anche scandalo non riuscendo a controllare i bollenti spiriti) e spesso sono ospiti in studio del reality. Stavolta hanno preferito mandare un video-messaggio da casa perché temono di poter infettare qualcuno uscendo dalla propria abitazione e incontrando altre persone. L’ex tronista 29enne e la 24enne stanno quindi passando la quarantena tra le mura domestiche e comunicano con i loro follower via social.

Lo scorso autunno lui le ha chiesto di sposarlo durante una cena. Alla fine del pasto le ha porto un anello e le ha posto la fatidica domanda. Lei ha accettato, ma ancora non c’è una data per le nozze. E sicuramente vista la situazione pandemica in cui si trova il mondo, non ci sarà ancora per un bel po’…

Scritto da: la Redazione il 24/3/2020.