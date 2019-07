Dopo l'anello di fidanzamento arriva un altro pegno d'amore per Fabio Colloricchio eVioleta Mangriñan: il 29enne e la 25enne si sono fatti un tatuaggio di coppia. Una palma, in ricordo di "Supervivientes" ("L'Isola dei Famosi" spagnola che visto sbocciare il loro amore) e un cuore.

Il tatuaggio di coppia Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan hanno deciso di farlo sul polso. L'ex tronista di "Uomini e Donne" lo mostra orgoglioso sul suo profilo social. Nella didascalia scrive: "Se non fa male, non è amore". In un paio di stories Fabio mostra anche Violeta dal tatuatore. "Sta per fare una follia", afferma il ragazzo. Una follia d'amore.

Il sentimento tra Colloricchio e la Mangriñan è nato da poco. Giovedì scorso Fabio ha visto concludersi la sua esperienza a "Supervivientes". Ad attenderlo ha trovato Violeta, eliminata alcune puntate prima della finale. La coppia ha deciso di continuare la storia nata durante il reality anche lontano delle telecamere. Ma l'anello Fabio alla nuova fidanzata l'ha regalato negli studi della versione iberica di "Uomini e Donne". Violeta, infatti, è conosciuta in Spagna per aver partecipato al programma. Aveva anche trovato l'amore. Ma ha lasciato il fidanzato proprio per Colloricchio.

Fabio e Violeta non stanno perdendo tempo. Ora hanno in comune anche e un bel tatuaggio.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 24/7/2019.