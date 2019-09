Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan a Venezia 76 si regalano, circondati da tantissime star internazionali, il primo red carpet da coppia. I due al Lido fanno passerella, belli e innamorati, sul tappeto rosso per la serata conclusiva della Mostra del Cinema in laguna.

Abito lungo bianco scollatissimo e sensuale per Violeta Mangrinan. La profonda apertura sul decoltè lascia poco all’immaginazione. La ragazza è caliente e non è centro una novità. Violeta ha fatto molto parlare di sé nei mesi scorsi, quando ha consumato un rapporto a telecamere accese nel reality spagnolo “Supervivientes” proprio con il suo fascinoso Fabio, con cui è esploso l’amore.

La stella della tv madrilena a Venezia 76 si gode il red carpet accanto a Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, elegantissimo in smoking classico.

I due si prendono il grande momento di gloria sotto i riflettori. Intanto l’ex Nicole Mazzocato, che ha querelato Fabio per confessioni troppo personali che la riguardavano svelate proprio durante la partecipazione al reality iberico, sulle passerelle dei volti di programmi televisivi a Venezia, criticate da molti, dice la sue.

La bionda 29enne, interrogata dai fan nelle IG Stories, sottolinea: “Ho dei progetti molto importanti per il prossimo anno… e mi sono sempre detta che semmai avessi sfilato su quel red carpet, lo avrei fatto in qualità di attrice! Altrimenti preferisco evitare. Ma è un mio punto di vista, non ci trovo nulla di male ad andare”. Una frecciatina diretta a Fabio? Chissà…

