Fabio Colloricchio e Violeta svelano il sesso e il nome del bebè con un gender reveal emozionante

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan solo poche settimane, lo scorso 13 febbraio, fa hanno annunciato sul social la cicogna in volo, ora arriva anche il gender reveal, emozionante, davanti a parenti e amici. L’ex tronista di Uomini e Donne e la star della tv e del web spagnola svelano il sesso e il nome del loro bebè: il video commovente lo condividono su Instagram, i fan impazziscono di gioia.

Tutto va in scena durante la festa di compleanno per i 28 anni di Violeta, una lussuosa cena con gli invitati ognuno al proprio tavolo organizzata al Panda Club di Madrid. Si mangia di gusto e si brinda allegramente, ma a fine serata arriva la sorpresa.

Fabio e Violeta con un lungo ago appuntito scoppiano un palloncino da cui escono coriandoli colorati: sono tutti rosa. La coppia avrà una bambina. La piccola si chiamerà Gala (se fosse stato un maschietto avrebbe ricevuto, invece, il nome di Leo).

“Viviamo in un mondo che va così veloce che a volte succedono cose nella vita che quando si vivono non ci si rende conto di quanto siano grandi! Grazie Dio per benedirci con una principessa e per farmi rendere conto di quanto siano importanti questi momenti. Ti aspettiamo GALA”, scrive Colloricchio, entusiasta di diventare presto papà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/3/2022.