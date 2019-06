Fabio e Marcella Esposito si sono sposati. La coppia di 'Temptation Island Vip' tra poco darà il benvenuto al primo figlio

'Temptation Island Vip', Fabio e Marcella Esposito si sono sposati sabato 15 giugno

A un anno dalla partecipazione al programma, la coppia aspetta un figlio

Fabio Esposito e Marcella Esposito si sono sposati. La coppia ha partecipato alla prima edizione di "Temptation Island Vip" e aspetta anche il primo figlio. Sabato 15 giugno Fabio Esposito e Marcella Esposito si sono sposati. Molto presto diventeranno anche genitori. Il pubblico li ricorda per la partecipazione a "Temptation Island Vip". Una partecipazione breve, però, perché l'imprenditore, proprietario del marchio Coconuda, dopo appena quattro giorni di permanenza nel villaggio, aveva già chiaro quanto fossero forti i suoi sentimenti nei confronti della compagna e durante il falò, chiesto in anticipo, ha mostrato l'intenzione di chiederle di sposarlo con tanto di anello. Marcella, però, non ha reagito bene all'intenzione di Fabio di lasciare così presto il programma tanto che lui, alla fine, ha rinunciato alla proposta di nozze in tv. La coppia ha comunque lasciato "Temptation Island Vip" insieme e a distanza di un anno sono arrivate le nozze. Marcella e Fabio Esposito si sono sposati e a breve arriverà anche un bebè. Le cose per la coppia non potrebbero andare meglio. Il 2019 è sicuramente un anno da ricordare.











Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.