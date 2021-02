Fabio Fazio si dove operare, salta 'Che Tempo Che Fa’: i fatti

Fabio Fazio si deve operare. Il noto conduttore televisivo è costretto a mettere in pausa il programma ‘Che Tempo Che Fa’, che la prossima settimana non andrà in onda. Sebbene non abbia voluto dare dettagli riguardo il delicato intervento a cui si sottoporrà nei prossimi giorni, ha fatto capire che l’area interessata è quella della gola. Questo non gli permetterà di parlare bene per un po’ di tempo, da qui la decisione di sospendere la fortunata trasmissione di RaiTre, che nell’ultima puntata, quella di ieri sera (domenica 21 febbraio), ha tenuto incollati allo schermo circa 2 milioni e 500mila italiani.

In chiusura di puntata Fazio, con accanto Luciana Littizzetto, si è rivolto direttamente agli spettatori. “Non ci vediamo la settimana prossima”, ha rivelato. Il motivo è proprio quest’intervento. “Sono incidenti del nostro mestiere, devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha aggiunto indicandosi la gola. “Appena possibile saremo di nuovo qui”, ha quindi concluso il 56enne ligure.

Non è perciò chiaro se fra due settimane ‘Che Tempo Che Fa’, l’unico show della tv italiana che riesce ad avere ospiti internazionali di altissimo calibro, da Obama a Bill Gates, tornerà in onda o se bisognerà attendere di più.

Scritto da: la Redazione il 22/2/2021.