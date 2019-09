Fabio Fulco dopo il matrimonio di Cristina Chiabotto: il commento contro il marito dell'ex fa discutere

Fabio Fulco non resiste. Cristina Chiabotto si sposa, lui rimane in silenzio sui social, Dopo il matrimonio però ci pensa un fan con il suo commento a scatenare la reazione dell’attore 49enne, fidanzato per ben 12 anni con la conduttrice e modella 33enne. Una follower sotto una foto di Fulco paragona Marco Roscio, il manager andato a nozze con Cristina, a “un rospo”, la reazione di Fabio è poco signorile. L’artista napoletano attacca il marito dell’ex…

Cristina Chiabotto si sposa, Fabio Fulco non regala alcun pensiero alla sua ex per il matrimonio, in calce a un commento molto cattivo di una sua fan su Instagram si fa cogliere in fallo, però. "Sei bellissimo, la tua ex si è sposata un rospo”, scrive la follower. Fulco replica con una faccina che ride a crepapelle. L’emoticon rompe il galateo delle buone maniere. E non finisce qui.

C’è chi replica alla donna che critica il marito di Cristina Chiabotto. “Mi dispiace ma i rospi sono altri - scrive - Senza nulla togliere a Fulco ovviamente”. L’artista le risponde ed è parecchio caustico: “Hai ragione…ci vuole altro…e tu sicuramente non ce l’hai!”.

Fabio Fulco fa trapelare il fastidio provato per il matrimonio dell’ex Cristina Chiabotto con Marco Roscio, ora suo marito. Sicuramente l’addio con l’ex Miss Italia è stato doloroso e la rabbia non è ancora evaporata completamente. All’indomani dalla rottura l’attore aveva dichiarato sofferente: “Quello che ho vissuto con Cristina è stato un sogno che è durato 12 anni, che avrei voluto durasse per tutta la vita, ma era soltanto il mio di sogno. E’ suonata la sveglia. L’importante è il modo in cui si fanno le cose e il rispetto che ci deve essere sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2019.