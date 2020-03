Fabio Fulco posa in coppia: le prime foto social con la fidanzata Veronica Papa

Fabio Fulco posa finalmente in coppia. Sul social arrivano le prime foto dell’attore 49enne e della fidanzata Veronica Papa, ex miss e imprenditrice 25enne. I due, nonostante i 24 anni d’età all’anagrafe che li separano, sono innamoratissimi.

Fabio esce definitivamente allo scoperto con Veronica Papa. Dopo essersi fatto immortalare con lei durante la vacanza a Mauritius dal settimanale Chi, ecco che si scatta alcuni selfie a due e li condivide sul suo profilo Instagram.

Fulco accompagna li scatti con una dedica appassionata. “Quanti sentieri, quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla. Poi un giorno, quando ormai non ti aspetti più nulla, arrivi TU...e allora capisci. Dovevi solo fare delle cose per aspettare che il momento fosse giusto, che noi fossimo pronti e maturi per affiancarci e camminare mano nella mano per sempre...e allora tutto ha un senso!”, scrive il napoletano.

Veronica, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016, lo ha conquistato totalmente. “Ero ferito, pensavo che il mio progetto di vita fosse svanito. Ora però al mio fianco c’è una persona che mi sta aiutando a riparare qualcosa che altri hanno distrutto. Veronica è arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché”, ha detto al girnale diretto da Alfonso Signorini Fabio Fulco, parlando del doloroso addio con Cristina Chiabotto e della sua rinascita grazie alla ragazza. Ora vuole sposarsi e dei figli, chissà che le nozze non arrivino prima di quanto ci si aspetti…

6/3/2020