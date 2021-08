Fabio Fulco, primo compleanno da papà: foto

Fabio Fulco festeggia il suo primo compleanno da papà. L’attore celebra i suoi 50 anni con la compagna, Veronica Papa, e la piccola Agnes, la figlia nata lo scorso 28 giugno e che da pochi giorni ha compiuto appena un mese. La foto condivisa sul social racconta il suo mini party casalingo accanto alla famiglia: l’attore sorride felice, non potrebbe desiderare di più.

E’ un uomo risolto accanto a Veronica Papa, che ha la metà dei suoi anni, e alla bimba fortemente desiderata. Questo è senz’altro il compleanno più bello della sua vita. Agnes indossa un tenerissimo body con su scritto: “Buon compleanno papà”. “Ci sono auguri che non hanno prezzo”, scrive lui.

Via social arriva anche la dedica di Veronica, parole appassionate per l’uomo che ama. “Se ci penso sembra una vita fa…ma poi soffermandosi pare sia ieri. Questo è vivere con Te. In un batter d'occhio, da ‘fidanzatini’ che facevano le fughe per il mondo, a genitori…! Mi hai regalato le più grandi emozioni della vita e mi hai fatto conoscere l’Amore”, scrive la mora.

E ancora: “Auguri amore mio che fai diventare i giorni grigi comunque raggianti...che solo con i tuoi occhi sai sciogliermi…come se fossi uno dei Fantastici Quattro... E che grazie a te abbiamo messo al mondo la bambina più bella ed incredibilmente stupenda del mondo, diventando un Padre impeccabile. Ti amo follemente”.

