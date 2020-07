Fabio Fulco è tornato a commentare la fine della relazione con Cristina Chiabotto. I due sono stati legati per tantissimi anni, ma la loro relazione si è chiusa particolarmente male e l’attore ha voluto sottolineare di ritenere di non essere stato trattato con rispetto dall’ex partner.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Intimità’ ha detto: “Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è accaduto. Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce, modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli. Ma ora, con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi”.

Oggi Fabio ha ritrovato la serenità con la giovane Veronica Papa, che ha 25 anni (ovvero 25 meno di lui). La coppia sembra essere molto vicina a mettere su famiglia. “L’incontro con Veronica è stato un dono: ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora. E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli”, ha raccontato.

Cristina, 33 anni, invece quasi un anno fa ha sposato il manager Marco Roscio con una cerimonia celebrata vicino Torino e anche lei sembra molto felice della sua nuova situazione sentimentale.

