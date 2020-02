Fabio Fulco innamorato di Veronica Papa, 24 anni meno di lui: 'Grazie a lei credo di nuovo nella famiglia'

Fabio Fulco per la prima volta parla della sua fidanzata, Veronica Papa, 25 anni, imprenditrice nel settore dell’abbigliamento a Pescara, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016. I due hanno trascorso una meravigliosa vacanza in coppia a Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa a Mauritius. “Grazie a lei credo di nuovo nell’amore e nella famiglia”, confessa l’attore 49enne a Chi.

Sono tanti gli anni che li separano all’anagrafe, ma non è un problema: “All’inizio l’ho vissuto come un handicap. Ma con lei sto bene, riesco a parlare di tutto e sono felice, il resto non conta. Ho bisogno di un’anima, di alchimia. E le critiche non m’interessano”, sottolinea Fabio Fulco.

Sulla vacanza con Veronica l’artista dice: “Ci frequentiamo da diversi mesi e avevamo voglia di staccare e prenderci del tempo per noi: era una prova importante e l’abbiamo superata”. Si sono conosciuti tramite amici comuni: “Per una questione di lavoro. Veronica studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti. Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno”.

Fulco, quando gli si chiede di chiarire di cosa avesse realmente bisogno, spiega: “Di uscire dal guscio, di ricominciare a fidarmi, di ricevere e non solo di dare, visto che fino a ora ho dato molto e ricevuto poco. Ha trovato la chiave giusta e finalmente mi sto aprendo. Ho ricominciato a credere nell’amore”.

L’addio con Cristina Chiabotto gli aveva lasciato l’amaro in bocca: “Ero ferito, pensavo che il mio progetto di vita fosse svanito. Ora però al mio fianco c’è una persona che mi sta aiutando a riparare qualcosa che altri hanno distrutto. Veronica è arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché”.

Ha voltato pagina e lotta per quel che reputa basilare e prioritario: “la famiglia, la continuità progettuale”. Fabio Fulco ribadisce ancora: “Io voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2020.