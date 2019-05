Fabio Rovazzi ai Caraibi con il nuovo amore: la fidanzata è la youtuber Karen Kokeshi, nome d'arte di Rebecca Casiraghi, 25 anni

E’ volato ai Caraibi con la nuova fidanzata, Karen Kokeshi, Fabio Rovazzi

I due erano amici da tempo, quando si sono ritrovati single, è scattato qualcosa

Fabio Rovazzi è volato ai Caraibi con il suo nuovo amore: la fidanzata è Karen Kokeshi, youtuber 25enne, con la quale si sta godendo una vacanza a Turks and Caicos.Il cantante, presentatore, e a sua volta youtuber italiano 25enne sul suo profilo social ufficializza l’unione con la ragazza dai capelli turchini. Sono ai Caraibi. Fabio Rovazzi, archiviata definitivamente la storia con Karina Bezhenar, è felice insieme alla fidanzata Karen Kokeshi, nome d’arte di Rebecca Casiraghi, nata a Verona nel 1994 e che ha esordito in Rete nel 2016. Il suo profilo Instagram finora ha 530mila follower, mentre il canale YouTube, aperto nel 2009, è arrivato a quota 34.796.693 milioni di visualizzazioni. “Con Karen ci conosciamo da tempo (il primo incontro è avvenuto a Milano ad una premiere cinematografica)", spiega Fabio Rovazzi a al settimanale Chi. E aggiunge: “Non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single è scattato subito qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme”. Ai Caraibi lui e la fidanzata Karen Kokeshi sono felici e appassionati. Romantici, ridono anche molto e sono complici insieme.

