Sono una coppia da appena qualche mese, ma Fabio Rovazzi e la nuova fidanzata, la youtuber Karen Kokeshi, al secolo Karen Rebecca Casiraghi, sono già legatissimi. Prova ne è il fatto che l’arista ha deciso di portare la sua dolce metà con sé al Festival di Venezia e di calcare con lei il tappeto rosso davanti a centinaia di fotografi. Per i due si tratta infatti della prima uscita pubblica come coppia.

Rovazzi, 25 anni, è molto geloso della sua privacy e se decide di esporsi in questo modo significa che certamente è molto sicuro dei sentimenti che prova per Karen. Qualche tempo fa aveva spiegato com’è nata la loro relazione: “Con Karen ci conosciamo da tempo e il primo incontro è avvenuto a Milano ad una premiere cinematografica. Non c’è mai stato nulla, perché all’epoca entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single è scattato subito qualcosa di bello”.

Raccontando cosa gli piace della sua compagna, molto riconoscibile per via dei suoi capelli color turchese, aveva poi detto: “Il carattere: è un maschiaccio, mi tiene testa e mi fa fare cose a cui non penserei. È stimolante. E poi non ha l’ambizione di andare alle feste o fare quelle cose che piacciono a certe ragazze e che mi annoiano”.

Scritto da: la Redazione il 9/9/2019.