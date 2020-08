Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La data in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata dello show, che torna ad animare Cinecittà per la seconda volta nel 2020 a distanza di pochi mesi dalla fine della quarta stagione, è lunedì 14 settembre. Al timone ancora una volta Alfonso Signorini, che però ha deciso di cambiare la squadra in studio. Al posto di Wanda Nara ci sarà infatti Antonella Elia. Una scelta che non è piaciuta a molti. Qualcuno ha accusato la showgirl 56enne di essere “protetta” e di aver avuto un “accordo” con Signorini per molto tempo.

“Sin dalla prima puntata si era capito che tra loro c’era un accordo e che lei era protetta”, ha dichiarato al settimanale ‘Nuovo Tv’ Fabio Testi parlando del rapporto tra Antonella Elia e Signorini. Un altro ex collega della bionda torinese, ovvero Antonio Zequila, ha poi fatto ironia sui due opinionisti del reality: “Lei e Pupo in fondo sono alti uguali per cui insieme andranno benissimo”. Una delle poche persone a sostenere Antonella è la sua nuova amica Manila Nazzaro, conosciuta a ‘Temptation Island’. “Sono felice per lei, Antonella lo merita tanto”, ha fatto sapere l’ex Miss Italia.

Intanto il cast del GF Vip 5 ha preso forma e ci sono nomi piuttosto interessanti. Tra gli altri hanno confermato la loro partecipazione anchePatrizia De Blanck ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, single da tempo, ha fatto sapere di non escludere di trovare l’amore proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Scritto da: la Redazione il 26/8/2020.