Dopo rumors e paparazzate, Eleonora Pedron e Fabio Troiano hanno ufficializzato la loro relazione sul tappeto rosso del Festival di Venezia. Le foto del bacio hanno fatto il giro dei media ma potrebbero non essere piaciute proprio a tutti: l'ex fidanzata dell'attore, la modella Anny Centis, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post che sembra riferirsi alla nuova coppia dello showbiz. Una semplice parola che descrive il suo stato d'animo: "Schifata".

Anny e Fabio sono stati fidanzati per ben sei anni. La loro sembrava una storia solida. Lo stesso Troiano, in un'intervista di un paio di anni fa rilasciata al settimanale F, dichiarava: "Mi trasmette una fiducia nuova, mi ha permesso di trovare la dimensione giusta, mi fa star bene e non ho bisogno di altro".

Qualcosa, però, si deve essere rotto. L'idillio è finito e l'attore 44enne ha ha chiuso la relazione. Ma non è rimasto a lungo da solo: ora al sua fianco c'è Eleonora Pedron. E la sua ex sui social fa sapere di essere schifata. Non specifica il perché ma molti suoi amici interpretano questa esternazione come un riferimento a quanto visto sul tappeto rosso della Mostra del Cinema.

I follower infatti le esprimono solidarietà: "Amica mica il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni pagliaccio nel suo circo e ogni Re nel suo trono", si legge tra i commenti. "Perché lo segui ancora se sei schifata?", chiede invece un utente. La Centis non replica. Ma per molti il suo è un messaggio diretto all'ex fidanzato.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/9/2019.