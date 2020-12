Fabio Volo, pace fatta con Johanna? Dopo la crisi i due riappaiono insieme

Fabio Volo dopo le voci di profonda crisi riappare insieme alla compagna Johanna Hauksdottir nelle sue IG Stories. Pace fatta? I due rimangono in rigoroso silenzio sul loro privato, intanto si divertono ‘vicini, vicini’ in grande sintonia approfittando della neve a Milano, insieme ai figli Sebastian, 7 anni compiuti lo scorso 23 novembre, e Gabriel, 5 anni.

Giochi pazzi incantati dal paesaggio imbiancato del capoluogo lombardo e sorrisi. I due potrebbero aver ritrovato il feeling che li univa, anche se solo a ottobre scorso si vociferava che l’insegnante di pilates avesse traslocato nel suo nuovo appartamento e che i due si frequentassero solo per il bene dei due piccoli.

Volo non ha mai nascosto l’amore che lo ha unito a Johanna per i nove lunghi anni insieme che li hanno visti coppia. Sulla separazione solo rumor, mai alcuna certezza. Solo piccoli indizi social che hanno fatto pensare a un addio definitivo. Eppure ora Fabio e la Maggy si fanno vedere nuovamente insieme.

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera l’affascinante 48enne bresciano non parla degli eventuali problemi di coppia o del presunto addio. Anzi. Quando gli si domanda se frequenti ancora i corsi di meditazione, rivela: “Mi considero una persona interessata alla spiritualità, pratico il buddismo, incontro gli sciamani, ho parlato con Sadhguru. Frequento gruppi che una volta l’anno riuniscono per 4 giorni capi di culture indigene, di tribù anche molto piccole, curandero. Hanno visioni diverse, non c’è una cultura dominante, sono interessanti perché con loro si creano situazioni umane molto forti. L’ultimo incontro si è tenuto a Nord di New York, con le tende montate in mezzo alla natura. In loro ritrovo analogie con mio nonno materno. Credo veramente che esista una umanità e una intelligenza che ci uniscono tutti a prescindere dalla cultura”.

Il conduttore, attore e scrittore poi aggiunge: “Sono esperienze che mi arricchiscono e non sono cose strane: vado con Johanna e con i bambini, non ci mettiamo a fare la danza della pioggia”. Dà per scontata la presenza della compagna nella sua esistenza e non la definisce ‘ex’...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2020.