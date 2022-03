Fabrizio Corona sulla concorrente del GF Vip Sophie Codegoni: 'Eravamo fidanzati, mi ama ancora'. Lei reagisce così

Serata calda per Sophie Codegoni al GF Vip, Signorini, come preannunciato nel daytime, mostra alla bionda un’esclusiva intervista di Chi a Fabrizio Corona. L’ex tronista vuole che anche il suo fidanzato, Alex Basciano, veda tutto. Quella dell’ex re dei paparazzi 47enne è una vera e propria bomba. L’imprenditore conferma la storia d’amore avuta con la 20enne e di cui si era già vociferato prima che iniziasse il reality: “Eravamo fidanzati, mi ama: la sto aspettando…”. La reazione di Sophie non si fa attendere: la bionda commenta le parole di Corona e si diverte anche a provocare.

Alfonso prima chiede a Sophie e Basciano di entrare in Mistery Room. Ai due spiega di dover dire qualcosa riguardante un ex della Codegoni. Chiede al 32enne se sappia qualcosa dei precedenti rapporti della ragazza. “Mi ha parlato del fatto di aver avuto una frequentazione prima di entrare qui, ma so che è tutto sepolto. Però non mi ha mai fatto nomi”, rivela Alex. Sophie chiarisce il motivo per cui non ha fatto nomi: "Si tratta di una storia finita a giugno, forse luglio. Non ho fatto nomi per una questione di rispetto, mettendo in mezzo nomi e persone che non hanno voglia di essere coinvolte"

Signorini finalmente svela chi è la persona che ha parlato di lei. Mostra le pagine del giornale di cui è direttore e fa vedere anche il contenuto dell’intervista.

“Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano lei sceglierebbe me e il lavoro”, ha dichiarato Corona al settimanale. E ancora: “Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro che non le è passata ancora. Fra poco tanto ci vedremo, per forza, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.

Fabrizio attacca Alex: “Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Lui non ne è in grado. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie con me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso”.

Sophie rimane serena e ribatte: “Con Fabri siamo amici, complici, lavoriamo insieme e ci vogliamo bene. Abbiamo provato ad avere un rapporto amoroso, ma non è andata". Signorini legge stralci dell'intervista di Corona, domanda poi a Basciano cosa provi a essere attaccato così: “Fabrizio Corona conosce bene mia sorella (Nicole Basciano, ndr) e gli consiglierei di informarsi su chi sono, quello che ho fatto e i contesti che frequento".

Sophie smentisce ulteriormente Corona, non è ancora innamorata di lui: "Ero molto presa e infatuata, ma oggi so cos'è l’amore". E poi tira la sua stilettata: “Se ha rilasciato questa intervista evidentemente è lui a non avermi ancora dimenticata…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2022.