I rapporti già tesissimi tra Nina Moric e Fabrizio Corona sono ora davvero ai ferri corti. La modella ha chiamato la polizia dopo che l’ex marito, positivo al Covid ormai da alcuni giorni, ha invitato e fatto andare loro figlio Carlos a casa sua per passare del tempo insieme e allenarsi con lui (come mostrano alcune immagini, come quella che vi riportiamo in questo articolo, dove padre e figlio appaiono durante una sessione di pesi nell’appartamento milanese di Corona). A raccontarlo è stata la 44enne di origini croate su Instagram.

“Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al Covid, ha invitato Carlos a casa, senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo Stories su Instagram. Fabrizio non rispetta non solo le norme sulla quarantena, ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che con costoro entrano in contatto”, ha scritto Nina in una Story.

“La polizia mi ha risposto che ‘non può farci nulla’ e che ha fatto ‘i controlli dalla centrale e di chiamare mio figlio per farlo tornare a casa’. Ma cosa vuol dire? E’ follia pura”, ha aggiunto. “E’ per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte e purtroppo anche dell’errata ed incoerente applicazione della legge. Siamo tutti a rischio”, ha proseguito.

“Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose, ma per un padre di quasi 50 è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asmatico”, ha infine concluso la Moric.

