Fabrizio Corona ha il volto provato e scavato. Barbara D’Urso mostra le prime immagini del 45enne, rinchiuso nel carcere di San Vittore a Milano. La conduttrice torna a parlare dell’ex re dei paparazzi durante la seconda puntata di “Live - Non è la D’Urso”. Fa vedere al suo pubblico foto e filmati esclusivi realizzati durante una partita di calcio nell’ambito di un torneo di beneficenza che ha visto sfidarsi in campo detenuti, polizia penitenziaria e magistrati.

Fabrizio Corona ha sempre un’ottima forma fisica. Le prime immagini dal carcere di San Vittore a Milano, però, evidenziano il suo volto, provato e scavato, come sottolinea Barbara D’Urso stessa in tv. Il 45enne gioca in porta e cerca di dare il suo contributo al match.

Erano sei mesi, da quando è tornato ‘dentro’, che non si avevano più notizie di Fabrizio Corona. A ‘Live’ la D’Urso mostra le sue prime immagini in carcere a San Vittore a Milano.

Per l’ex 're dei paparazzi’ anche un selfie insieme alla madrina dell’evento benefico per ricordare Alessandro, un bambino scomparso nel 2014 a causa di una forma acuta di leucemia, Jo Squillo.

In studio Lele Mora, un tempo legatissimo a Fabrizio, osserva e poi commenta: "L'affidamento è una cosa stupenda ma devi seguire delle regole. Se non le segui, come ha fatto Fabrizio, torni dentro. Lui vuole sfidare la giustizia ed è sbagliato. Devi seguire gli ordini della giustizia. Quando uno sbaglia e ammette di aver sbagliato deve andare avanti e fare quello che gli è imposto".

