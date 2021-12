Fabrizio Corona a quasi 50 anni fa ancora il 'bello e dannato' con una nuova ragazza

Fabrizio Corona si piace molto e adora piacere. A quasi 50 anni l’ex re dei paparazzi fa ancora il bello e dannato con una nuova ragazza. In una stanza d’hotel il 47enne si lascia riprendere dalla donna di turno che lo osserva nello schermo del telefonino ridacchiando e poi si fa baciare. L’imprenditore si sente ancora amato da tutte e adulato.

E’ stato per anni il ‘burattinaio’ del mondo dello star system, lo continua a sottolineare e ne va fiero. “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere, questi personaggi li ho inventati tutti io”, dice guascone in tv, ospite del Pappy Night Fest in onda su Canale 21.

Parla dei suoi amori passati. “Nina Moric? Croce e delizia, un rapporto complesso ma rimane sempre la madre di mio figlio. Con Belen ho ottimi rapporti. Asia Argento? Nella nostra follia ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. Corona ne è sicuro: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me”.

Ora si diverte e nonostante gli anni passino anche per lui si comporta ancora come un rubacuori poco più che adolescente. Sicuro di sé, è convinto che ogni donna possa cadere ai suoi piedi in un nanosecondo. Sfacciato, non ritiene di aver mai sbagliato: “Errori? non ne ho fatti. Quando arrivi a trent’anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e loro poi te la fanno pagare. L’unico errore che ho fatto nella mia vita è stato volere tutto e subito, ma non cambierei niente, rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto”.

Scritto da: La redazione il 15/12/2021.