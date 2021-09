Fabrizio Corona torna in passerella alla Milano Fashion Week e c'è anche Carlos...

Fabrizio Corona torna in passerella alla Milano Fashion Week. L’ex re dei paparazzi sfila a Palazzo Turati per Sohia Nubes, che l’ha fortemente voluto. All’evento c’è anche Carlos Maria Corona, il figlio che il 47enne ha avuto da Nina Moric: il ragazzo è super trendy in doppiopetto gessato con sotto la giacca una semplice t-shirt bianca.

Il 19enne si è appena iscritto all’università, ha scelto la facoltà di Lettere e Filosofia alla Cattolica a Milano, dopo aver preso la maturità classica lo scorso giugno. Ama i liberi pensatori, ma, stando anche a quel che gli sottolinea la mamma, pure la moda: secondo la croata gli piacerebbe fare il modello. Intanto apprezza il papà, guascone in passerella.

Fabrizio cammina in mezzo alle indossatrici con indosso una camicia su cui c’è scritto “We are ahed”, “Noi siamo avanti”. Completo blu con giacca sbottonata prima e completo nero con pantalone a vita alta e blazer crop poi.

Muscoli e tattoo in vista, abbronzato, estremamente piacente, Corona alla stampa, dopo la sfilata, confida: “Non sfilavo da 5 anni, faccio un altro mestiere, ma quando c sono contenuti che mi piacciono…”. E ancora: “Ho una cattiveria dentro che mi fa vivere male. Sono sempre molto arrabbiato, ma nonostante tutto riesco a portare il mondo dentro casa mia”. Si riferisce alla sua detenzione domiciliare.

Carlos, vicino a lui, lo sostiene. “Se gli piacerà prenderà questa strada”, precisa il padre. Ma prima l’università.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2021.