Le facce dei reali inglesi dopo la vittoria dell’Italia sono tutte da ridere: guarda

Le espressioni facciali dei reali inglesi presenti allo stadio di Wembley durante la finale di Euro 2021 diventa (per noi) tutta da ridere quando Gigi Donnarumma para l’ultimo rigore dei Tre Leoni, regalando la vittoria dell’ambitissimo torneo all’Italia. Presenti sugli spalti, il Principe William, Kate Middleton e il primogenito George pochi istanti dopo il fischio d’inizio avevano esultato per il goal della loro Nazionale.

William guarda il figlio, entrambi non riescono a trattenere una gioia immensa per il vantaggio dell’Inghilterra. E la soddisfazione dura a lungo visto che l’Italia non pareggerà fino a metà del secondo tempo. Ma poi la situazione, ai rigori, si capovolge completamente. Sako sbaglia il calcio decisivo, o meglio il portiere italiano con grande maestria lo para. L’Italia è campione d’Europa, il sogno inglese si frange sotto la continua pioggerellina di Londra. Per una volta il cielo perennemente grigio della capitale inglese si colora di azzurro attraverso il gioco di luci dello stadio. Ci voleva l’arrivo dell’Italia per portare un po’ di colore in città.

A questo punto l’espressione sui volti di William, 39 anni, e Kate, 39, è cupissima. La Duchessa si mette una mano sulla pancia, sembra quasi abbia dolore fisico. E ovviamente anche George, 7 anni, che si dice fosse convinto che la sua squadra non potesse perdere, è sconvolto. Per noi italiani confrontare l’esultanza iniziale dei reali inglesi e la loro delusione finale, grazie alla maestria dei nostri, non può che suscitare un sorriso smargiasso. Della serie: ride bene chi ride ultimo.

Scritto da: la Redazione il 12/7/2021.