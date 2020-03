Nathan Falco Briatore lo scorso 18 marzo ha compiuto 10 anni. Per lui era stata programmata una grande festa per celebrare un traguardo così importante, il primo compleanno a doppia cifra. Eppure a causa del Coronavirus è saltato tutto: al posto di un party da sogno, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha spento le candeline insieme a mamma e papà.

A condividere uno scatto della piccola celebrazione familiare è stato proprio l’imprenditore di origini piemontesi. Pubblicando una foto in cui appaiono Flavio, Elisabetta e Nathan Falco di fronte ad una piccola torta, ha scritto su Instagram: “Amore nostro ti avevamo organizzato un compleanno diverso… ma per colpa di questo virus cattivissimo, siamo stati a casa!!! E staremo in casa fino a che il Coronavirus non se ne va! Anche voi rimanete a casa!!!”.

Briatore vive da anni nel Principato di Monaco. E proprio nelle ultime ore Alberto, il regnante del piccolo paese che si affaccia sul Mediterraneo, ha rivelato al pubblico di avere il Covid-19 e di essere in isolamento.

Scritto da: la Redazione il 20/3/2020.