Parolacce e ceffoni, il falò di Nello e Carlotta fa alzare la Marcuzzi

Parolacce, ceffoni, solo minacciati, e rabbia. Il falò di Nello e Carlotta a Temptation Island fa persino alzare Alessia Marcuzzi. la presentatrice li lascia soli per chiarirsi un po’. La bionda romana è arrabbiatissima con il fidanzato: le attenzioni che lui ha mostrato per venti giorni nei confronti della single Benedetta, ribattezzata da lei “Maledetta”, proprio non le sono andate giù. “Hai buttato sei anni al ces*o”, urla al ragazzo. Ma la sua carica ha conquistato la conduttrice, che l’adora.

E’ la coppia più vera, con tutte le sue debolezze, forse è per questa ragione che Alessia solidarizza moltissimo con loro. La conduttrice ride divertita davanti ai loro siparietti, nonostante la situazione inizialmente sia piuttosto difficile. Carlotta è intenzionata a lasciare Nello. “Per me devi mori’ schiattato. Sei un mostro, hai fatto schifo come al solito”, gli dice. “Io mi sono avvelenato con i tuoi video”, ribatte lui, che prova a difendersi.

"Io mi sono comportato bene, non mi sono mai comportato male. Io qui ho capito che ho voglia di sposarti”, sottolinea Nello. Carlotta non ci sta. Non vuole che li si avvicini o la tocchi. "Io sono venuta qui dentro che la vita mia finiva con la tua e ho capito che non è così”, gli precisa. "Io sono venuto qui a dirti che ti amo e tu mi rispondi così”, replica il biondo. Alessia Marcuzzi prova a mediare: "Lei è arrabbiata, quindi magari prova a comprenderla".

“Sono venuto qui non per fare lo scemo. Io sono venuto per fare una prova d’amore”, continua Nello. I due vedono i video, si interrompono spesso. Carlotta vuole mantenere la sua dignità: ”Io sono innamorata, ma amo più me stessa". Nello spiega: "Ho capito i miei sbagli che ho fatto quest'anno e mezzo, voglio darti centomila volte quello che t'ho dato". Ha compreso i suoi errori e cerca di rimediare.

Alessia Marcuzzi gli domanda se vuole che per un po’ siano lasciati soli, poi si alza. Alla fine Carlotta accetta di uscire con lui, ma con riserva. "Siamo in prova! Io sono contenta anche di mangiare pane e cipolla, mi basta". La conduttrice ride del loro modo di fare, gli piacciono moltissimo. "Lo sai che a meno pane e cipolle non mi basta, ma non ti trascurerò per il lavoro”, assicura Nello.

Un mese dopo la fine del reality i due confermano di essere felici. A parlare per prima è Carlotta che racconta in modo molto colorito di quanto sia cambiato Nello, che la riempie di attenzioni e le scrive lettere: “E’ diventato Elisa di Rivombrosa”. La Marcuzzi ride ancora. Lui le ha regalato un anello, i due si sposeranno. Anche Nello, quando arriva e si siede, dice convinto: "Le promesse fatte al falò le mantengo. La bufera è passata. A breve le chiederò di sposarla, il programma ci ha fatto riaccendere la passione".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2020.