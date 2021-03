La famiglia di Pierpaolo Pretelli è ancora contraria alla storia dell’ex velino 30enne con Giulia Salemi. Il legame tra i due, nato nella Casa del GF Vip, continua alla grande. Il modello è molto innamorato, ma non ha presentato, al momento, l’influencer 27enne a mamma e papà. “Non c’è grande entusiasmo", confida Pier in una ridetta radiofonica con la trasmissione “Non succederà più”.

E’ preso dalla fidanzata, ma la Salemi non è stata momentaneamente accolta con gioia dai genitori. “La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita”, spiega Pretelli.

Poi aggiunge: “Un genitore è felice se il figlio è felice”. Questo è il motivo per il quale i suoi dovrebbero essere maggiormente raggianti per la sua relazione con la Salemi.

Ci sono purtroppo questioni irrisolte… “A oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”, svela.

“Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità - sottolinea Pierpaolo - Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid... Intanto con la madre di mio figlio (Ariadna Romero, ndr) si sono sentite. Ci sono le basi per stare insieme. Sono innamorato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2021.