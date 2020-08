Tanti nuovi 'famosi' contagiati dal Coronavirus: da Mihajlovic alle corteggiatrici di Uomini e Donne...

Il Covid-19 non fa sconti. Sono tanti i nuovi ‘famosi’ contagiati dal Coronavirus. Al rientro dalle vacanze sono risultati positivi al tampone Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, e non solo. Anche Giulia Latini e Vittoria Deganello, ex corteggiatrici di Uomini e Donne, hanno contratto la malattia, come pure Andrea Melchiorre, tra i protagonisti del dating show di Maria De Filippi, Daniele Schiavon, Nilufar Addati e due single di Temptation Island, Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi.

I vip, tutti di ritorno dalla Sardegna, dopo il tampone sono risultati positivi al Coronavirus. Mihajlovic, che ha combattuto come un leone contro la leucemia e ha subito un trapianto di midollo osseo, è asintomatico e resterà in isolamento per le prossime due settimane. Non parteciperà al ritiro della sua squadra a Pinzolo. La figlia Virginia sul social ha subito tranquillizzato i fan dell’ex calciatore. “Papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente anche noi, venendo dalla Sardegna e da Porto Cervo, siamo stati sottoposti al tampone”, ha scritto. Il post è stato immediatamente condiviso dalla sorella maggiore Viktorija.

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini, ha annunciato di essere positiva al Coronavirus su Instagram. “Volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19. Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute non c'è da preoccuparsi. Ho solo forti emicranie e spossatezza - ha spiegato - Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo ‘te la sei cercata’ o ‘ti sta bene’. Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità. Ad oggi l'unica cosa che so e che starò per un po' sola con me stessa e avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno superficiali rispetto all'ultimo periodo. Sono isolata a Roma, quindi la mia famiglia ed i miei amici sono al sicuro. Il resto con positività, come sempre, si supera”.

Le ha fatto immediatamente eco la Deganello, che era in vacanza insieme alla Latini: “Anch'io il tampone lo stesso giorno che l'ha fatto Giulia a Roma, appena siamo tornate dalla Sardegna, e sono risultata positiva pure io. Come vedete dalle stories, quindi, sono in isolamento domiciliare. Sto abbastanza bene, ho qualche sintomo, mi sento molto stanca e debole. Il primo giorno ero iperattiva, poi ho avuto un calo. Ho qualche linea di febbre e un po' di mal di testa. Una cosa che mi è spuntata stamattina, che anche questo è un sintomo abbastanza comune, è che non sento più odori e sapori. Qualsiasi cibo, odore o profumo, niente, non sento assolutamente niente come fosse aria”.

Andrea Melchiorre, scelta di Valentina Dallari a Uomini e Donne, ha fatto sapere: “Sono qui in Sardegna dal 2 agosto e sono positivo. Mi è arrivato adesso il test. Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto in questi 20 giorni, lo dico qua: fate il tampone. Non ho sintomi e adesso starò qui altri 15 giorni in attesa di un altro tampone. Chi è stato a contatto con me vada a fare il tampone e stia lontano dalle persone”. Ha scelto di rimanere in isolamento sull’isola fino a quando non sarà guarito.

Daniele Schiavon, in quarantena, scrive: “Aspetterò 15 giorni a casa e sperando che questo virus andrà via! In ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci in c..o questo virus”.

Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi, due tentatrici nell'ultima edizione di Temptation Island, entrambe positive al Covid, spiegano di aver capito di essere state forse superficiali in vacanza. Per la Gallozzi si è reso necessario anche il ricovero in ospedale e sempre via social si raccomanda con i fan: “Mi rivolgo a tutti cerchiamo di rispettare le regole dovute e di limitare le uscite. Mi raccomando il Covid 19 se ti conosce ti può uccidere..!”. Alla De Masi è andata un po’ meglio, ma sottolinea: “I sintomi sono limitati alla febbre ed alla tosse. Sono stata ricoverata con ogni precauzione e già al secondo giorno di cure mi sento molto meglio!”.

Nelle ultime ore pure l'ex tronista Nilufar Addati ammette di aver contratto il Coronavirus durante la vacanza in Sardegna. "Sono partita senza alcun sintomo, con la consapevolezza però di essere stata in compagnia di tante persone e con la volontà, quindi, di effettuare un isolamento fiduciario e dei test", scrive sul social. E nel lungo post aggiunge: "I sintomi sono comparsi circa 24 ore dopo aver fatto il tampone. Ho avuto la febbre (max 37.5), un po' di mal di testa simile alla sinusite e ho perso il senso del gusto e dell'olfatto. Sono in contatto con la mia Asl di riferimento che si preoccuperà di sottopormi ad un tampone tra alcuni giorni e nel caso quel tampone risultasse negativo, sarò sottoposta ad un altro dopo 24/48 ore. Solo dopo due risultati negativi potrò uscire".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2020.