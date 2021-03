La Fascino, casa di produzione di Temptation Island, querela Pietro delle Piane. La società mette in azione i suoi legali dopo le affermazioni fatte in tv dal fidanzato di Antonella Elia. L’attore 46enne, tornato insieme alla bionda showgirl 57enne dopo la rottura arrivata dopo il reality, a Live - Non è la D’Urso, interrogato sul comportamento avuto durante la sua partecipazione, ha detto: “Temptation Island è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?”.

La Fascino in un comunicato ufficiale fa sapere di aver deciso di denunciare Pietro. “La Società Fascino PGT, apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a ‘Temptation Island’ nel corso della trasmissione ‘Live - Non è la D’Urso’, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ‘E’ uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo’, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma ‘Temptation Island’. La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa”, si legge nella nota pubblicata sul social.

“La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma”, si chiarisce ancora.

“Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”, si conclude infine.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.