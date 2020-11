A pochi mesi dal divorzio Fausto Brizzi sposa Silvia Salis: le foto delle nozze

A pochi mesi dal divorzio Fausto Brizzi ha sposato Silvia Salis. Le foto delle nozze li mostrano al settimo cielo. Dopo la rottura a fine 2018 con Claudia Zanella, da cui ha avuto una figlia, Penelope Nina, 4 anni, il regista 51enne ha ritrovato l’amore accanto alla 35enne, l’olimpionica di lancio del martello capace di farlo capitolare ancora una volta.

Matrimonio in Campidoglio, nel pieno rispetto delle normative anti Covid per Brizzi e la Salis, arrivati alla cerimonia con tanto di mascherine trasparenti sul volto. Sabato 14 novembre i due hanno detto di sì nella Sala Rossa a Roma.

Bellissima la sposa, raggiante e con indosso un fantastico abito di pizzo bianco. Silvia è arrivata puntuale, accompagnata dai suoi testimoni, Gabriele Dellacasa e Federico Apolloni Brizzi, anche lui elegantissimo, ha voluto accanto per i fiori d’arancio Luciana Pandolfelli e Sole Tonnini.

Le nozze sono avvenute in forma privata, con solo i testimoni e i due officianti, l’Assessore Daniele Frongia e l’attrice e scrittrice Chiara Francini, presenti. Emozione e un batticuore fortissimo per Fausto e Silvia, che, dopo essersi scambiati le fedi, hanno posato per le foto di rito e sorseggiato un aperitivo per le strade della Capitale.

Il loro matrimonio è stato organizzato dalla wedding planner Ezia Modafferi, che per gli sposi ha voluto un pranzo romantico all’Osteria Da Checco il Carrettiere.

La proposta di nozze del regista era arrivata circa un anno fa su una mongolfiera all’alba a Marrakesh, la Salis ha accettato, ma a condizione di aspettare dodici mesi per capire se lui fosse stato della stessa idea. Il giorno speciale si è finalmente consumato per la gioia di entrambi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2020.