Federica Lepanto è incinta: le foto col pancione

Federica Lepanto è incinta e sul social mostra raggiante il pancione in alcune foto condivise dalla mamma Norma. La vincitrice del GF 14, ex volto anche di Temptation Island nel 2019, dove ha partecipato come tentatrice, avrà il suo primo bebè dal compagno, Cristian Picilli.

La mora 27enne salernitana ha trascorso festività bellissime: aspetta con ansia che nasca il suo primo figlio di cui, però, la nonna non svela il sesso. La donna non rivela neppure di quanti mesi sia incinta la Lepanto e quindi la data prevista del parto. Norma è entusiasta della cicogna, nelle foto condivise su Instagram bacia il pancione della figlia e scrive: “Il più bel dono! Grazie di cuore!”.

Federica Lepanto è ormai lontana dal mondo della tv: dopo la laurea lavora come infermiera. In questo difficile momento storico è stata molto impegnata a causa dell’emergenza sanitaria a causa della pandemia. La scorsa primavera ha anche contratto il Covid, ma senza gravi conseguenze.

Ora è felice per la dolce attesa: Cristian, l’uomo che ha scelto per formare una famiglia, è come lei di Agropoli, pure lui lavora nel settore della sanità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2021.