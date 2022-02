Federica Nargi festeggia in famiglia i 32 anni: la dedica di Alessandro Matri

Federica Nargi ha festeggiato in famiglia i 32 anni. Sabato 5 febbraio l’ex velina ha spento le candeline accanto ai suoi affetti più cari, una giornata speciale arricchita dalla dedica del compagno, Alessandro Matri, che per lei sul social ha citato i versi di un celebre brano di Cesare Cremonini.

L’ex calciatore 37enne non dimentica di fare gli auguri alla sua Federica, da cui ha avuto Sofia, 5 anni, e Beatrice, che il 16 marzo compirà appena 3 anni. Per la mora romana ha pubblicato sul social un collage di foto che racconta il loro amore e ha citato La nuova stella di Broadway del cantautore bolognese: “…E chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos’è la felicità!!!”. Poi ha aggiunto scherzoso: “Auguri motore della nostra vita!!! Sei la mamma e la compagna perfet… scusa stavo scrivendo una caz*ata”. “Ti amiamo alla follia”, ha concluso entusiasta.

Dopo la dedica sono arrivati i festeggiamenti. Federica si è regalata un pranzo insieme alle figlie, alla sorella, Claudia, e ai genitori, papà Claudio e mamma Concetta, in un noto ristorante nella Capitale. Con loro anche l’amica Francesca Coccia, la fotografa con cui la showgirl trascorre spesso le vacanze a Formentera. E’ proprio la ragazza a aver scattato le belle foto davanti la torta poi condivise su Instagram. Anche quelle della cena, la sera.

“E sono 32… Grazie a tutti per gli Auguri …Grazie alla mia famiglia e a tutti i miei amici che hanno festeggiato insieme a me”, ha scritto la Nargi, splendida in bianco nella giornata tutta da ricordare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2022.