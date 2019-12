Federica Nargi e Alessandro Matri vivono una domenica speciale per il battesimo della loro seconda figlia, Beatrice, nata il 16 marzo scorso. I due sono la coppia più bella del mondo l’una accanto all’altro, felicissimi per la cerimonia della bambina. Al settimo cielo anche Sofia, la primogenita di 3 anni.

“Che la gioia di questo giorno si rinnovi sempre, auguri amore Mio”, scrive orgoglioso il papà sul social. Il calciatore 35enne e la bella mamma 29enne sono raggianti per il battesimo di Beatrice. In chiesa si stringono accanto al padrino e alla madrina della loro bimba, Max Valvano, pure hair stylist di fiducia dell’ex velina, e Cristina Redaelli, suo amica fidata.

“Non smetterò mai di ringraziarvi. Mi avete fatto conoscere l’uomo della mia vita e mi avete accolta, aiutata, supportata e sopportata in tutti questi anni, siete stati e siete un punto fermo della mia vita e so che lo sarete più che mai per la nostra Beatrice”, scrive Fede ringraziandoli per aver accettato di essere accanto alla figlioletta nel giorno del suo battesimo.

Federica Nargi e Alessandro Matri per il battesimo di Beatrice hanno scelto bomboniere solidali, tutte legate al Progetto Heal.

Per il pranzo hanno voluto un qualcosa di semplice ed elegante al tempo stesso: la coppia con le figlie, i cuginetti e gli ospiti sono andati a La Caldana Restaurant a Lodi, una ex cascina del ‘700 dove si mangiano pietanze sopraffine.

Tutto è andato splendidamente, con Bea reginetta della festa e tutti intorno a elogiarla e a far sì che il battesimo fosse per lei, seppur così piccola, indimenticabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2019.