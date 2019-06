L'estate di Federica Nargi e Alessandro Matri è già iniziata. La coppia è volata a Formentera con le due figlie e l'ex velina a pochi mesi dal parto sfoggia addominali scolpiti

Federica Nargi si rilassa a Formentera con Alessandro Matri e le figlie

L'ex velina a tre mesi dalla nascita della secondogenita è già in formissima

Federica Nargi, 29 anni, e Alessandro Matri, 34, sono già volati a Fromentera con le due figlie, Sofia, due anni, e Beatrice, nata lo scorso 16 marzo. L'ex velina mora posta alcuni scatti della vacanza sul suo profilo social e nelle foto in spiaggia sfoggia già un fisico da fare invidia: a pochi mesi dal parto, ha addominali scolpiti e corpo tonico. "Fede dai non è possibile su ma come si fa ad avere già gli addominali", il commento di Karina Cascella. L'estate di Federica Nargi e Alessandro Matri è già iniziata e la splendida mamma anche quest'anno a Formentera supera a pieni voti la prova costume nonostante la recente gravidanza. Per la showgirl e il calciatore si tratta anche della prima estate insieme alla secondogenita. Quest'anno la vacanza è ancora più impegnativa: le figlie sono due e il lavoro è raddoppiato. Ma la coppia a quanto pare riesce comunque a ritagliarsi dei momenti tutti per sé. Federica, infatti, su Instagram accompagna una foto che la ritrae insieme ad Alessandro con la scritta "relax". Insomma, anche con due figlie a Formentera ci si rilassa. La stagione di sole, mare e tanto divertimento in famiglia e con gli amici, per la Nargi e Matri è iniziata.









