Federica Nargi e Alessandro Matri posano da modelli con i costumi addosso per I Am Bikini. La showgirl 29enne collabora con il brand da molto tempo. Nel 2017 ha iniziato a presentare la sua capsule collection realizzata per il famoso marchio di beachwear. In questo 2019 arriva però la novità: anche il compagno 34enne diventa stilista e crea a sua volta una capsule collection tutta sua. Il calciatore si lancia nella moda.

“La capsule di Alessandro Matri è un viaggio tra i colori e la magia di Formentera. Sette nuovissimi modelli che si contraddistinguono per le fantasie esclusive e per il nostro richiestissimo tessuto dall'asciugatura rapida. Noi ed Alessandro non vediamo l'ora di vederli indossati da voi”, recita sul proprio profilo I Am Bikini, orgoglioso della collaborazione con lo sportivo.

Ed è altrettanto fiero di Federica Nargi. I due sono bellissimi da modelli in costume negli scatti realizzati da Andrea Varani. Il servizio fotografico è stato fatto a Formentera, l’isola preferita dalla coppia.

L’estate ormai è a un passo. Federica Nargi, che condivide con i fan le immagini che ritraggono lei e Alessandro Matri modelli in costume per I Am Bikini, sul social annuncia: “Pochi giorni e si torna sull’Isla”. La coppia partirà alla volta delle Baleari: il campionato è finito e finalmente si va in vacanza.

L'ex velina e il bomber sfoggeranno in spiaggia, grazie ai fisici al top, i loro modelli. Con loro ci saranno le due figliolette: Sofia, 3 anni il prossimo 26 settembre, e Beatrice, nata lo scorso 16 marzo e che ha appena compiuto 3 mesi. Fede ha già recuperato una linea perfetta ed è davvero superlativa in costume.