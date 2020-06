Federica Nargi si fa bionda ma non conquista i follower: 'Stavi meglio mora'

Federica Nargi, finito il lockdown stravolge il suo look e si fa bionda. Purtroppo il nuovo colore di capelli non conquista i fan. “Stavi meglio mora”, le scrivono quasi tutti in coro. La bella 30enne, nonostante con la foto condivisa conquisti quasi 100mila ‘like’, viene travolta dalle critiche.

“Mora sei più bella”, le sottolineano alcuni follower. E ancora: “Non mi piace per niente questo colore, mora sei il top”; “Ti preferivo castana”; “Sei più bella mora, questo colore ti invecchia”. Alcuni rimangono senza parole per la scelta fatta dall’ex velina, famosa anche per la sua lunga chioma scura. “La Nargi bionda noooo!”, scrive qualcuno aggiungendo emoticon con espressioni disperate.

“Perché questo colore?”; le domandano i moltissimi commentatori, che si chiedono il motivo per il quale abbia deciso per una scelta così radicale, in cui gli ammiratori non la identificano più. Federica Nargi non replica, al momento è contenta così, ma chissà che tutte queste critiche non la portino a cambiare idea e a decidere di tornare del suo colore passato prima di andare al mare: con il sole i capelli si schiariranno ancora di più e con l’estate rischia di essere presto ‘platino’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/6/2020.