Federica Nargi e Costanza Caracciolo, reunion tra veline per la Nazionale a Formentera: foto

Federica Nargi e Costanza Caracciolo a Formentera si regalano una serata insieme per guardare la Nazionale. La reunion tra veline porta fortuna all’Italia contro la Spagna nella semifinale dell’Europeo. Pazza esultanza al fischio finale per gli azzurri che conquistano la finale dopo un match difficile bloccato sul pareggio anche allo scadere dei tempi supplementari: ci vogliono i rigori per raggiungere l’obiettivo e celebrare.

Con la mora e la bionda, seduti al tavolo, ci sono anche Bianca Atzei e Stefano Corti, coppia ormai collaudata, e l’amica del cuore della Nargi, Simona Salvemini. Immancabile la presenza di Alessandro Matri, compagno di Fede, e Bobo Vieri, marito di Costy: sono tutti nella famosa isola delle Baleari in vacanza.

Federica Nargi è euforica, grida di gioia per l’Italia. Costanza Caracciolo alza le braccia al cielo, Vieri è incontenibile, come pure Matri.

E’ una notte magica in ci si guarda con tanta ansia la gara dell’Italia. Si sta col fiato sospeso fino all’ultimo istante, quando Jorginho tira l’ultimo rigore, quello decisivo dopo l’errore di Morata. Il centrocampista è perfetto e così tutti possono fare festa e brindare.

Federica e Costanza applaudono l’impresa degli azzurri di mister Roberto Mancini da lontano, i cori da stadio nel locale si fanno sentire. Poi si canta sulle note della nuova canzone della Atzei, “Straniero”. Nelle storie sul social le due raccontano tutto e mostrano i loro sorrisi raggianti e quelli dei loro amici, impazziti di gioia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2021.