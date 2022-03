Federica Panicucci: 'Facevo la babysitter di Paolo Bonolis, mi pagava...'

Federica Panicucci, conduttrice affermata con 35 anni di carriera alle spalle, da ragazza, quando ancora andava a scuola, faceva la babysitter a Paolo Bonolis, si occupava del suo primo figlio, Stefano, oggi 38enne, avuto dalla prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller. La ‘timoniera’ di Mattino 5, in coppia con Francesco Vecchi, lo confessa nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera e svela pure quanto la pagava il celebre presentatore 60enne.

"Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano, io badavo a lui... Paolo mi dava 4mila lire l’ora”, rivela la Panicucci, all’epoca aveva solo 17 anni.

“Andavo a scuola e per me era un lavoretto... Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam. Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year, programma che in futuro avrei anche condotto. In quel momento mi disse: ‘Perché non provi anche tu a fare la modella?’. E mi diede l’indirizzo dell’agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello”, racconta ancora.

Federica Panicucci a distanza di anni è profondamente grata a Bonolis: “Se Paolo non mi avesse dato l’indirizzo di quell’agenzia, chissà come sarebbero andate le cose... Da sempre il mio sogno era diventare una presentatrice: già da bambina imitavo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. I primi lavori per me sono stati nella pubblicità: una campagna pubblicitaria per un test di gravidanza, una per una crema contro i dolori articolari, una per un dentifricio, una per un lassativo e una per degli assorbenti... in effetti tutto nella sfera salute, pensandoci”. Poi il provino a Portobello, il programma che ha dato il via alla sua carriera.

“Oggi mi sento una persona centrata. Ho un compagno che mi ama e che amo, il lavoro che sognavo e due figli meravigliosi che mi ricordano ogni giorno quanto sia straordinario vederli crescere. A volte il cambiamento può essere doloroso ma sono convinta che sia una forma di rispetto nei confronti di noi stessi”, sottolinea la conduttrice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2022.