Federica Panicucci, giornate da casalinga doc: 'Senza colf a casa faccio le pulizie e non mi pesa'

Federica Panicucci in quarantena passa le sue giornate in famiglia da casalinga doc. La popolare conduttrice 52enne, che dal 4 maggio tornerà a Mattino 5, a Tv Sorrisi e Canzoni svela: “Senza colf a casa faccio le pulizie e non mi pesa”. Ha persino comprato un nuovo ferro da stiro per avere risultati impeccabili.

“Avevo un aiuto per le faccende domestiche, ma ora sbrigo tutto personalmente. E non mi pesa”, spiega la presentatrice, mamma di Sofia 14 anni, e Mattia, 12, avuti dall’ex marito Mario Fargetta. La sua è una giornata piena: “Mi alzo alle 7.30, preparo la colazione per i miei figli che iniziano le lezioni online alle 9. Poi sparecchio e metto tutto in ordine. Passo l’aspirapolvere e do lo straccio sui pavimenti ogni giorno, pulisco i bagni. In questi giorni ho lavato anche tende, vetri e balconi”.

Federica ha imparato a disinfettare la spesa con l’amuchina, ma non solo: “Ho pulito il forno con uno spray che in 20 minuti sgrassa molto bene. Ho approfittato del tempo a disposizione per svuotare e pulire gli armadi, la dispensa e gli armadietti di tutta la casa. E li ho riorganizzati con dei cassettini interni per tenere in ordine le piccole cose che si cercano e non si trovano mai. Per esempio, la scatola con ago e filo, le chiavi... Mi ha aiutato mia figlia, che ha scritto i nomi degli oggetti sulle etichette adesive da applicare ai contenitori”.

Efficiente e super organizzata, la Panicucci stira senza problemi: “Ho comprato un ferro col vapore e un’asse nuova”. La sua giornata da casalinga continua anche in cucina: “Ho sempre cucinato per i miei figli. Con una differenza: prima avevo meno tempo e quindi preparavo piatti più rapidi. Adesso, invece, posso dedicarmi alle lasagne, agli arrosti al forno con le patate, alle crostate. E i ragazzi spazzolano via tutto”.

Mamma attenta, la conduttrice aiuta i figli a ripetere le lezioni nel pomeriggio. Poi c’è spazio per un po’ di fitness, i giochi e la tv. “A casa non mi trucco e ho anche dimenticato come si portano i tacchi”, rivela ancora al settimanale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2020.