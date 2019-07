Federica Panicucci dopo la vacanza negli States con i figli e il viaggio di lavoro a Hong Kong con il compagno Marco Bacini, finalmente si gode un po' di sole e mare. La conduttrice 51enne anche durante questa calda estate 2019 supera a pieni voti la prova costume.

Federica Panicucci si sta rilassando a Forte dei Marmi e in bikini sfoggia ancora un fisico da far invidia. Corpo tonico e addome piatto, per la padrona di casa di "Mattino Cinque" il tempo sembra non passare e pure nel 2019 supera a pieni voti la prova costume. In due pezzi è da dieci e lode. "Splendida Adoratissima", le scrive su Instagram la Marchesa d'Aragona e non è l'unica a farle i complimenti. "Federica sei straordinariamente splendida! Le ventenni belle di adesso ti spicciano solo casa, dico sul serio! Complimentissimi!", le parole di un fan. E non è l'unico a pensare che la Panicucci in bikini a 51 anni non abbia niente da invidiare a ragazze molto più giovani di lei.

La Panicucci anche per l'estate 2019 supera a pieni voti la prova costume.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 15/7/2019.