Il lavoro è ricominciato, l'agenda è piena di impegni e da lunedì 9 settembre è di nuovo in onda tutti i giorni con "Mattino 5". Ma Federica Panicucci quando si tratta dei suoi ragazzi trova sempre il tempo. La famiglia viene prima di tutto e per la primogenita Sofia, avuta dall'ex marito Mario Fargetta, ha organizzato una festa di compleanno coi fiocchi. La figlia ha compiuto 14 anni il 10 settembre e la conduttrice 52enne ha voluto per lei un party tutto rosa con tantissimi palloncini.

La Panicucci ha organizzato per Sofia una festa in casa e le ha fatto trovare la sua camera invasa da tantissimi palloncini colorati. Appesi al soffitto anche quelli a forma di 14. Una sorpresa bellissima, corredata anche da una torta di compleanno speciale: un dolce a due piani con una ginnasta in cima. "Auguri piccola mia", scrive il volto noto della tv sulla sua pagina Instagram. E usa anche l'hashtag "tutto l'amore del mondo".

L'amore che Federica prova per i suoi figli è grande. E se il secondogenito Mattia ha spento le 12 candeline lo scorso giugno durante una vacanza a New York con la sorella e la celebre mamma, per Sofia la sorpresa non è stata da meno. La casa di Milano si è trasformata in suo onore in una location allegra e suggestiva.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 11/9/2019.