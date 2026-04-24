Federica Panicucci con i due figli Sofia e Mattia sul red carpet della prima de ''Il Diavolo veste Prada 2'' a Milano, guarda

La conduttrice sceglie uno strepitoso abito rosso e sorride insieme alla 20enne e al 18enne

Con la 58enne e i ragazzi avuti dall’ex Mario Fargetta pure il compagno Marco Bacini

La Runway è di quelle uniche e imperdibili. I vip non bucano l’appuntamento ghiotto. Tra i tanti volti noti presenti, c’è lei, popolarissima conduttrice, con indosso uno strepitoso abito lungo rosso fuoco con cappuccio, che fa tendenza. Federica Panicucci sfila sul red carpet della prima de Il Diavolo veste Prada 2 a Milano. Inizialmente si lascia fotografare da sola, poi con i due figli Sofia e Mattia. Sorride raggiante insieme alla 20enne e al 18enne.

Federica Panicucci con i due figli Sofia e Mattia sul red carpet della prima de ''Il Diavolo veste Prada 2'' a Milano

La prèmiere del film, che ruota attorno alle dinamiche del fashion system, impone look impeccabili. La presentatrice incanta con i capelli biondi lisci, con punte leggermente mosse, e labbra che richiamano il colore dell’abito. Con la 58enne e i ragazzi avuti dall’ex marito Mario Fargetta, con cui è stata sposata dal 2006 al 2015, pure il compagno Marco Bacini, 49 anni, da cui Federica non si separa mai.

Con la 58enne e i ragazzi avuti dall’ex Mario Fargetta pure il compagno Marco Bacini, 49 anni

Sofia, che il 9 settembre prossimo compirà 21 anni, sceglie invece un capo elegantissimo nero: il vestito a sirena con scollo all’americana le dona moltissimo. Il fratello, 19 anni il 27 giugno, è ‘total black' come lei. Per lui completo con giacca leggermente over e pantaloni larghi, sotto un pullover girocollo in seta leggera.

La conduttrice sceglie uno strepitoso abito rosso

L’evento in Rinascente è da mille e una notte, una serata da ricordare: la pellicola, attesissima, arriverà nelle sale dal 29 aprile. I vip l’hanno già vista e ne sono entusiasti.