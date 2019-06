Federica Panicucci ha festeggiato il 12esimo compleanno del figlio Mattia a New York. La conduttrice 51enne posta sul suo profilo social uno scatto che la ritrae insieme al secondogenito davanti a una bellissima torta: "Buon compleanno al mio amore meraviglioso", si legge nella didascalia che accompagna la foto. Federica spiega anche come mai il figlio sfoggia un insolito colore di capelli: "Ah, il ciuffo rosso è effetto dello spray colorato".

Alcuni giorni fa la Panicucci è volata a New York insieme alla primogenita Sofia, 14 anni, e al secondo figlio Mattia, entrambi nati dal matrimonio con Mario Fargetta. Nella Grande Mela la conduttrice si sta godendo una vacanza con i suoi ragazzi ma senza il compagno Marco Bacini. Sembra infatti che l'imprenditore, sempre al suo fianco, stavolta non l'abbia accompagna negli States.

Federica Panicucci durante il viaggio ha colto anche l'occasione per festeggiare, mercoledì 26 giugno, il 12esimo compleanno del figlio Mattia. Dopo una lunga giornata passata a fare i turisti in giro per New York, è arrivato il momento di spegnere le candeline. Naturalmente sui social sono in tantissimi a fare gli auguri a Mattia per il suo 12esimo compleanno.