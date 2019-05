Federica Panicucci, 51 anni, durante una pausa della diretta di "Mattino 5", si è lasciata scattare una foto da condividere con i tanti follower che la seguono su Instagram. La conduttrice mostra così ai fan il look scelto per la trasmissione: un elegante completo giacca e pantalone con décolleté tacco 15. I capelli Federica li ha legati in una raffinata coda e il trucco come sempre era perfetto.

"Tra una pausa e l’altra della diretta di Mattino 5", scrive la Panicucci accanto alla foto postata su Instagram che, in pochissime ore, ha conquistato 21 mila 798 like. I follower promuovono il look del volto del piccolo schermo: "Stupenda, la più bella meraviglia che esiste, intelligente, carina, adorabile creatura fantastica", scrive un fan nei commenti. E c'è anche chi chiede a Federica quale sia il suo segreto di bellezza per apparire così in forma: "Ma il tuo segreto qual è per essere così meravigliosa? - domanda un'ammiratrice - Io ho 44 anni, due figli e ancora una pancia irrecuperabile se non chirurgicamente, ma ho paura ovviamente. Sorvoliamo, se potessi vorrei essere come te".

Federica Panicucci, insomma, viene promossa a pieni voti dai follower e non solo per il look.