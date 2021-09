Federica Panicucci scambiata per una ladra, la conduttrice urla sconvolta e si difende

Federica Panicucci, accusata di furto, urla sconvolta: “Io non sono una ladra!”. La conduttrice va su tutte le furie e si difende: tutto accade mentre è in vacanza col compagno, Marco Bacini. Sembra davvero un incubo, invece la bella 53enne è solo vittima di Scherzi a parte, il programma in onda da Enrico Papi su Canale 5.

Federica Panicucci, oggi tornata in onda con Mattino 5, prima è vittima dello smarrimento della sua valigia. La conduttrice è preoccupata. Al fidanzato dice: “Non mi agitare, non mi fomentare, non ho parole”.

Poco dopo l'albergo le comunica che per fortuna la sua valigia è stata ritrovata, così lei si tranquillizza. Ma solo per qualche istante: viene accusata del furto di alcuni gioielli presenti nella valigia inizialmente scambiata con la sua.

Un dipendente dell’hotel vuole rovistare nella sua stanza e nella sua valigia. “Lei controlli, noi facciamo il check-out e ce ne andiamo via dall’albergo. Ora pure ladri siamo…”, esclama sconvolta Federica. Non è finita. La finta vittima del furto l’accusa con la Polizia, la Panicucci è esterrefatta. “Ma lei non la apre così la mia roba! Io non devo fare proprio niente. Non ci penso neanche lontanamente. Ma secondo lei posso essere una ladra? Noi ce ne andiamo e lei si tenga i dubbi. Della ladra a me non lo dà nessuno, non deve dirmi che sono una ladra sennò la querelo!”, urla.

La burla le viene svelata quando i finti agenti stando per portare tutti in Commissariato: Federica resta a bocca aperta, ma almeno così l’incubo è finito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.